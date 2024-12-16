Слуцкий: «Не уверен, что Дзюба справится с тестами на профпригодность и IQ»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о перспективах форварда «Акрона» Артема Дзюбы в качестве тренера.

«Дзюба сказал, что войдет в мой штаб? Посмотрим. Там же куча тестов — на профпригодность, на IQ. Не уверен, что он с ними справится.

Уживутся ли они с Васей? Мой прогноз — Вася в ближайшее время начнет самостоятельную карьеру. Когда Дзюба закончит — Вася уже будет в свободном плавании постигать все прелести тренерской жизни. У него для этого есть абсолютно все качества. Если какая-то команда сделает на него ставку — это будет счастливая, успешная и зрелищная команда», — сказал Слуцкий в интервью CSKA TV.

Василий Березуцкий занял пост главного тренера азербайджанского клуба «Сабах» еще до публикации упомянутого в тексте интервью Слуцкого.

36-летний нападающий после окончания контракта ушел из «Локомотива». В сентябре он стал игроком «Акрона». В текущем сезоне форвард участвовал в 11 матчах команды во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Перед зимней паузой «Акрон» находился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ.