Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:57

Слуцкий: «Не уверен, что Дзюба справится с тестами на профпригодность и IQ»

Камила Абдурахманова
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о перспективах форварда «Акрона» Артема Дзюбы в качестве тренера.

«Дзюба сказал, что войдет в мой штаб? Посмотрим. Там же куча тестов — на профпригодность, на IQ. Не уверен, что он с ними справится.

Уживутся ли они с Васей? Мой прогноз — Вася в ближайшее время начнет самостоятельную карьеру. Когда Дзюба закончит — Вася уже будет в свободном плавании постигать все прелести тренерской жизни. У него для этого есть абсолютно все качества. Если какая-то команда сделает на него ставку — это будет счастливая, успешная и зрелищная команда», — сказал Слуцкий в интервью CSKA TV.

Василий Березуцкий занял пост главного тренера азербайджанского клуба «Сабах» еще до публикации упомянутого в тексте интервью Слуцкого.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

36-летний нападающий после окончания контракта ушел из «Локомотива». В сентябре он стал игроком «Акрона». В текущем сезоне форвард участвовал в 11 матчах команды во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Перед зимней паузой «Акрон» находился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ.

Источник: CSKA TV
8
Артем Дзюба
Василий Березуцкий
Леонид Слуцкий
Читайте также
Сборная «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала-2024
На фоне российских побед Украина меняет тактику. Что пишут СМИ
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Жена Тайсона Фьюри потеряла ребенка перед первым боем с Усиком
Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
Сийярто объяснил поддержку Венгрией 15-го пакета антироссийских санкций ЕС
Материалы сюжета Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
Представитель Дзюбы не доверяет исследованию ассистов «СЭ» и Спортса''. Но другие системы подсчета несовершенны
Газзаев — о Дзюбе: «Ему нужно отдать должное. Помогает молодым игрокам развиваться»
Генич рассказал, при каком условии Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром сборной России
«Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев — о поражении «Зенита»
Детский тренер Дзюбы — об игре нападающего против «Зенита»: «На поле он был главным»
Дзюба объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Зенита»
Материалы сюжета Слуцкий в Китае: российский тренер в «Шанхай Шэньхуа»
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл корейскому клубу в матче азиатской ЛЧ
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого упустил победу со счета 2:0 в азиатской Лиге чемпионов
Слуцкий: «Это мой первый сезон в Китае, и я больше всего впечатлен болельщиками «Шэньхуа»
Семин считает, что Слуцкому не стоит возвращаться в Европу из Китая: «На его месте от добра добра не искал бы»
Семин назвал блестящей работу Слуцкого в Китае: «С большим достоинством представил русскую тренерскую школу»
ЦСКА поздравил Слуцкого с серебром чемпионата Китая
Сегодня
Вчера
Неделя