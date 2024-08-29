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Сегодня, 08:45

Слуцкий: «Не понимаю скептического отношения к Дзюбе»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» высказался о ситуации с нападающим Артемом Дзюбой.

«В том же Китае, если игрок провел большое количество матчей — к нему относятся трепетно. А у нас... Дзюба — сверхтитулованный, побил кучу рекордов, лучший бомбардир чемпионатов России, заслуженный мастер спорта, принимал участие в матчах чемпионатов мира и Европы. И скептическое отношение к нему — я этого просто не понимаю», — сказал Слуцкий «СЭ».

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива».

Леонид Слуцкий. «Дзюба всегда был медленной телегой, но все остальное на месте. Кто его возьмет, сорвет джекпот». Интервью Слуцкого

Артем Дзюба
Леонид Слуцкий
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