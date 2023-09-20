Сегодня, 12:51
Бывший полузащитник Алексей Смертин рассказал о тренере Жозе Моуринью, под руководством которого играл в «Челси». По его словам, португальский специалист был жестким и неприятным.
«Чтобы быть тренером, нужно быть жестким. Добрый тренер — это не тренер. Тот же Жозе Моуринью был жестким, неприятным, как человека я его совсем не любил, но при этом дико уважал как тренера», — цитирует Смертина Legalbet.
Смертин выступал за «Челси» с 2003 по 2006 год, включает аренды в «Портсмут» и «Чарльтон». Он провел за лондонскую команду 25 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и двумя результативными передачами.
На данный момент Моуриньо возглавляет «Рому». Команда идет на 12-й позиции в турнирной таблице серии А, набрав 4 очка за 4 тура. Под его руководством «Рома» становилась победителем Лиги конференций УЕФА в сезоне-2021/22, а также финалистом Лиги Европы УЕФА (2022/23).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
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2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
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3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
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6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
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7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
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8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
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9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
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10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
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11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
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Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
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Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
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Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
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Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
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Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
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Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
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Факел – Рубин
|- : -