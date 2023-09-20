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Смертин — о Моуринью: «Как человека я его совсем не любил, как тренера — уважал»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник Алексей Смертин рассказал о тренере Жозе Моуринью, под руководством которого играл в «Челси». По его словам, португальский специалист был жестким и неприятным.

«Чтобы быть тренером, нужно быть жестким. Добрый тренер — это не тренер. Тот же Жозе Моуринью был жестким, неприятным, как человека я его совсем не любил, но при этом дико уважал как тренера», — цитирует Смертина Legalbet.

Смертин выступал за «Челси» с 2003 по 2006 год, включает аренды в «Портсмут» и «Чарльтон». Он провел за лондонскую команду 25 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и двумя результативными передачами.

На данный момент Моуриньо возглавляет «Рому». Команда идет на 12-й позиции в турнирной таблице серии А, набрав 4 очка за 4 тура. Под его руководством «Рома» становилась победителем Лиги конференций УЕФА в сезоне-2021/22, а также финалистом Лиги Европы УЕФА (2022/23).

Источник: https://legalbet.ru/news/smertin-o-mourinyu-kak-cheloveka-ya-ego-sovsem-ne/
Алексей Смертин
Футбол
ФК Челси
Жозе Моуринью
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