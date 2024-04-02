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2 апреля, 12:52

Смертин пропустил форум УЕФА в Лондоне из-за неполучения визы

Алина Савинова
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Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин сообщил, что не смог посетить форум УЕФА из-за неполучения визы.

«6 марта в Лондоне был форум УЕФА, на котором собрались 75 ассоциаций. Я подал документы на визу, но, к сожалению, мне ее не дали. У меня есть шенген, но здесь нужна была британская. Понятно, что все материалы получил, приятно, что приглашают, участвуем. Более того, многие программы берутся в пример УЕФА, такие как «Стальная воля». Это направление футбола равных возможностей, в первую очередь вовлечение как можно большего количества людей в футбол, [возможность] поддерживать команду и работать в виде спорта», — приводит ТАСС слова Смертина.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Источник: ТАСС
Алексей Смертин
Футбол
УЕФА
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