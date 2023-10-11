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Сегодня, 17:14

Смертин: «Отношения с УЕФА не изменились. Наше направление — одна из немногих открытых дверей»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин рассказал об отношениях с УЕФА.

«Отношения с УЕФА не изменились. Наше направление — эта одна из немногих дверей, которая для нас открыта. Понятно, что изменилась логистика. Но это ерунда по сравнению с тем, что ты там получаешь и отдаешь в плане знаний и опыта. Отмечу еще, что проект офиса устойчивого развития РФС зародился задолго до того, как об этом начали говорить в УЕФА», — сказал Смертин.

Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Алексей Смертин
Футбол
РФС
УЕФА
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