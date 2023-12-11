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Сегодня, 14:10

Сметанин: «Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» высказался о ничьей с «Факелом» (1:1) в рамках матча 18-го тура РПЛ.

«Лучший игрок матча в Воронеже в составе «Факела» — судья. Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном. Ужасное судейство в Сочи, левое удаление Карраскаля с «Зенитом», теперь этот пенальти из воздуха.

«Динамо» должно обратиться в РФС с вопросами, пусть разберутся. Иначе этот беспредел никогда не закончится", — сказал Сметанин «СЭ».

В матчей 18-го тура чемпионата России, который прошел 10 декабря, «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (1:1). Московская команда с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Динамо

Андрей Сметанин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
11
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