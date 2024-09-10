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Сегодня, 15:19

Сметанин: «Орлову с высот Лахта-центра хорошо подсвечивают проблемы конкурентов «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший голкипер «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова известного комментатора Геннадия Орлова, что у московского клуба нет коллектива и не поставлена игра.

«Геннадий Орлов в очередной раз высказался про «Динамо», и многие журналисты просят меня ответить. Честно — после высказывания о «бандите Карраскале» не очень хочется тратить на это свое время. Но если уж просите... Орлову с высот Лахта-центра, наверное, хорошо подсвечивают проблемы всех конкурентов «Зенита». А вот в своем глазу он бревна не замечает. Хотя футбольные люди прекрасно знают: трансфером Соболева в «Зените» заложили динамит и под команду, и особенно под болельщиков. Добавим к этому Клаудиньо и компанию немотивированных, вечно недовольных своими гигантскими зарплатами легионеров. В общем, проблем хватает, так что есть все основания считать, что юбилей «Зенита» может пройти не в соответствии с ожиданиями», — сказал Сметанин «СЭ».

Бывший голкипер «Динамо» также добавил, что сине-бело-голубым в этом сезоне трудно будет завоевать золото РПЛ.

«Уже стало очевидно, легкой прогулки у «Зенита» не будет, несмотря на яркий старт и диферамбы от журналистов. Петербуржцам откровенно повезло победить в игре с «Динамо». Потом отскочили в меньшинстве со «Спартаком». С трудом увезли даже ничью из Химок — в скандальном матче против команды, вышедшей из ФНЛ, да еще и ослабленной отсутствием «псевдобольного» Бакаева. Поэтому все только начинается. Я жду интересную гонку в РПЛ», — добавил Сметанин.

В нынешнем чемпионате России «Динамо» после 7 туров набрало 13 очков и занимает 6-е место. В сезоне-2023/24 бело-голубые упустили победу в РПЛ в последнем туре, проиграв «Краснодару» (0:1). Чемпионом России стал «Зенит», а «Динамо» оказалось только третьим, пропустив «быков» на вторую строчку.

Александр Соболев
Андрей Сметанин
Клаудиньо
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов

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