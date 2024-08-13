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Сегодня, 18:44

Сметанин ответил Орлову, назвавшего Карраскаля бандитом: «Любую историю можно довести до абсурда»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии «СЭ» отреагировал на слова известного комментатора Геннадия Орлова о фоле полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля против Вендела.

Ранее Орлов назвал полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля бандитом.

«Прочитал, что Геннадий Орлов обозвал Карраскаля бандитом и обвинил во всех грехах. Что тут можно сказать..? В последнее время болельщики разных клубов скандируют: «Зенит» — позор российского футбола». Это происходит в том числе из-за таких вот высказываний», — сказал Сметанин «СЭ».

Экс-голкипер также обратил внимание на ключевые эпизоды матча 4-го тура против «Зенита» (0:1).

«Любую историю можно довести до абсурда. Допустим, Кассьера на первых минутах ударил локтем Майсторовича и в кровь разбил динамовцу лицо. Зенитовец получил задание вывести защитника из строя? Или Клаудиньо — в середине первого тайма очень грубо сфолил. Бандит? При этом ни один, ни другой, в отличие от Карраскаля, не получили даже желтую карточку, хотя нарушения очевидные. Клаудиньо позднее получил желтую — она могла стать для него второй», — добавил Сметанин.

«Зенит» по итогам встречи продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до 4. После этой игры петербуржцы с 12 очками занимают 1-е место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 9 баллами идет на 2-й строчке.

Андрей Сметанин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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