Сметанин раскритиковал судейство Карасева в матче «Динамо» — «Краснодар»

Бывший голкипер «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 6-го тура РПЛ, где бело-голубые проиграли «Краснодару» (0:1).

«Игра классная, накал борьбы — топ. А судейство на очень низком уровне. И это от, так называемого, «лучшего» судьи России. Как можно не дать пенальти на Лаксальте?! А перед этим защитник «Краснодара» укладывает того же Лаксальта на газон — чистая блокировка и вторая желтая! То ли предвзятость, то ли низкая квалификация. Не говоря уже о моменте с Луневым. Кордоба травмирует вратаря — нет даже карточки. С Карасевым все понятно», — сказал Сметанин «СЭ».

После шести матчей «Динамо» с 12 очками идет третьим в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 1 сентября.