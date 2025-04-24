Сметанин: «Вся Москва, да и вся Россия будут болеть за «Динамо» в матче с «Зенитом»

Бывший футболист «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».

— Уверен, в субботу вся Москва, да и вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита». Не удивлюсь, если болельщики «Спартака» и особенно ЦСКА, братского для «Динамо» клуба, решат устроить себе футбольный день: днем сходят поболеть против «Зенита» на «ВТБ Арену», а оттуда — на вечернее дерби в Тушино, тем более все рядом.

Многие мечтают о смене чемпиона и размышляют в духе «кто угодно, только не «Зенит». Год назад, например, много раз слышал от болельщиков «Спартака» и других команд: болеем за «Динамо», лишь бы не «Зенит» стал первым. А сейчас «Динамо» едва ли не последняя серьезная преграда на пути «Зенита» к золоту, дальше у них соперники послабее. «Спартаку» и ЦСКА — как и «Краснодару», конечно — очень выгодно, чтобы «Зенит» оступился.

Мой прогноз на игру? Ожидаю классный футбол и настоящую битву на поле. Ведь для «Динамо» победа над «Зенитом» едва ли не последняя возможность сохранить реальные шансы в борьбе за топ-3. Болельщики «Динамо», все на стадион! — сказал Сметанин «СЭ».

«Динамо» встретится с «Зенитом» в субботу, 26 апреля. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

Первое место в чемпионате России после 25 туров занимает «Краснодар» с 55 очками. На второй строчке находится «Зенит» (53), на третьей — «Спартак» (50). ЦСКА (48) идет на четвертом месте, «Динамо» — пятое (46).