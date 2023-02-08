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Смольников не стал отвечать на вопрос о том, когда подпишет контракт с «Локомотивом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник Игорь Смольников не стал отвечать на вопрос о том, когда подпишет контракт с «Локомотивом».

В среду, 8 февраля 34-летний россиянин прошел медосмотр для перехода в московский клуб.

— Когда вылет в Эмираты?

— Я не знаю, что и когда, — ответил Смольников.

— Когда планируется подписание контракта с «Локомотивом»?

— Я просто проходил плановое обследование.

Смольников является свободным агентом, в первой половине сезона-2022/23 он выступал за «Торпедо», в составе которого забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче во всех турнирах.

7 февраля сообщалось, что защитник подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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