Смольников не стал отвечать на вопрос о том, когда подпишет контракт с «Локомотивом»

Защитник Игорь Смольников не стал отвечать на вопрос о том, когда подпишет контракт с «Локомотивом».

В среду, 8 февраля 34-летний россиянин прошел медосмотр для перехода в московский клуб.

— Когда вылет в Эмираты?

— Я не знаю, что и когда, — ответил Смольников.

— Когда планируется подписание контракта с «Локомотивом»?

— Я просто проходил плановое обследование.

Смольников является свободным агентом, в первой половине сезона-2022/23 он выступал за «Торпедо», в составе которого забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче во всех турнирах.

7 февраля сообщалось, что защитник подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.