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Защитник Игорь Смольников не стал отвечать на вопрос о том, когда подпишет контракт с «Локомотивом».
В среду, 8 февраля 34-летний россиянин прошел медосмотр для перехода в московский клуб.
— Когда вылет в Эмираты?
— Я не знаю, что и когда, — ответил Смольников.
— Когда планируется подписание контракта с «Локомотивом»?
— Я просто проходил плановое обследование.
Смольников является свободным агентом, в первой половине сезона-2022/23 он выступал за «Торпедо», в составе которого забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче во всех турнирах.
7 февраля сообщалось, что защитник подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.