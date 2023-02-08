Смольников рассказал о своем состоянии после медосмотра для перехода в «Локомотив»

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Защитник Игорь Смольников ответил на вопрос о состоянии своего здоровья после медосмотра для завершения перехода в «Локомотив».
«Здоровье? Отлично. Время покажет», — сказал Смольников.
Во вторник, 7 февраля, стало известно, что 34-летний россиянин подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. В среду, 8 февраля, футболист вместе с нападающим Артемом Дзюбой приехал в «Лужники» на медицинское обследование, после которого оба игрока заключат соглашения с московским клубом.