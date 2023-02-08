Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:40

Смольников рассказал о своем состоянии после медосмотра для перехода в «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник Игорь Смольников ответил на вопрос о состоянии своего здоровья после медосмотра для завершения перехода в «Локомотив».

«Здоровье? Отлично. Время покажет», — сказал Смольников.

Во вторник, 7 февраля, стало известно, что 34-летний россиянин подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. В среду, 8 февраля, футболист вместе с нападающим Артемом Дзюбой приехал в «Лужники» на медицинское обследование, после которого оба игрока заключат соглашения с московским клубом.

Артем Дзюба. Злой Дзюба в «Локо» — топ-разогрев рестарта РПЛ. Артем урвал лучший вариант с момента ухода из «Зенита»

Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Актер Баринов о Дзюбе в «Локомотиве»: «Молодым игрокам нужны дядьки, чтобы было сочетание опыта и молодости»
Смольников не стал отвечать на вопрос о том, когда подпишет контракт с «Локомотивом»
Артем Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив»
Игорь Горбунов: «Денисов — крутой. То, что про него писали в прессе, — все чушь»
«Дзюба как дал с коленки — наградил поджопником!» Слуцкий, Денисов, Яшин: интервью уникального игрока «Рубина»
Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дзюба ответил на вопрос о медосмотре для «Локомотива»

Смольников не стал отвечать на вопрос о том, когда подпишет контракт с «Локомотивом»