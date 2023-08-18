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Сегодня, 11:39

Смолов допустил возможность своего перехода в клуб из Ближнего Востока

Алина Савинова
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Форвард «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос, поменялось ли его восприятие на продолжение карьеры в Европе.

«Здесь же вопрос предложений. Если их нет — я все равно старше становлюсь и вероятность их поступления уменьшается. Надо быть реалистом. Закрыл ли я для себя эту тему? Зависит от предложений. Сейчас по мере того, что становишься старше — другие приоритеты с точки зрения рассмотрения предложений. Будет какое-то суперклассное предложение по деньгам из Ближнего Востока и нас с «Динамо» все устроит — возможно, рассмотрю. В Саудовскую Аравию, думаю, невозможно. Они таких звездных футбиков подписывают... Плюс квоты на легионеров», — приводит Sport24 слова Смолова.

Нападающий с 2022 года выступает за «Динамо». В составе бело-голубых он также играл с 2007 по 2015 год. Всего 33-летний Смолов провел 127 матчей за московскую команду, отметился 25 голами и 13 результативными передачами.

У футболиста был опыт выступления в чемпионате Нидерландов за «Фейеноорд» и чемпионате Испании за «Сельту».

Источник: https://sport24.ru/football/news-569299-smolov-yesli-budet-superklassnoye-predlozheniye-po-dengam-iz-blizhnego-vostoka-to-vozmozhno-rassmotryu
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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