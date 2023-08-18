Смолов допустил возможность своего перехода в клуб из Ближнего Востока

Форвард «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос, поменялось ли его восприятие на продолжение карьеры в Европе.

«Здесь же вопрос предложений. Если их нет — я все равно старше становлюсь и вероятность их поступления уменьшается. Надо быть реалистом. Закрыл ли я для себя эту тему? Зависит от предложений. Сейчас по мере того, что становишься старше — другие приоритеты с точки зрения рассмотрения предложений. Будет какое-то суперклассное предложение по деньгам из Ближнего Востока и нас с «Динамо» все устроит — возможно, рассмотрю. В Саудовскую Аравию, думаю, невозможно. Они таких звездных футбиков подписывают... Плюс квоты на легионеров», — приводит Sport24 слова Смолова.

Нападающий с 2022 года выступает за «Динамо». В составе бело-голубых он также играл с 2007 по 2015 год. Всего 33-летний Смолов провел 127 матчей за московскую команду, отметился 25 голами и 13 результативными передачами.

У футболиста был опыт выступления в чемпионате Нидерландов за «Фейеноорд» и чемпионате Испании за «Сельту».