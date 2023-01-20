Смолов и Мамаев анонсировали открытие футбольной академии в Дубае

Сегодня, 15:14
Нападающий «Динамо» Федор Смолов и бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев в социальных сетях сообщили об открытии футбольной академии в Дубае.
«Скоро! Лучшая профессиональная детская, футбольная академия в Дубае. В нашей команде только самые успешные и профессиональные ! С нами футбол не просто игра — это жизнь», — говорится в соощении.
В текущем сезоне 32-летний Смолов провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету два гола в пяти матчах Кубка России.
Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковная команда не стала продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. На данный момент футболист находится без клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования