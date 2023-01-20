Смолов и Мамаев анонсировали открытие футбольной академии в Дубае

Нападающий «Динамо» Федор Смолов и бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев в социальных сетях сообщили об открытии футбольной академии в Дубае.

«Скоро! Лучшая профессиональная детская, футбольная академия в Дубае. В нашей команде только самые успешные и профессиональные ! С нами футбол не просто игра — это жизнь», — говорится в соощении.

В текущем сезоне 32-летний Смолов провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету два гола в пяти матчах Кубка России.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковная команда не стала продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. На данный момент футболист находится без клуба.