Смолов исключил свое участие в Медиалиге

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии в Медиалиге.

— С Джикией, Миранчуком, Дзюбой не обсуждали T-лигу, участие в активностях?

— Нет, конкретно T-лигу не обсуждали с ребятами, но я знаю, что они принимают участие, и знал изначально.

— Возможно ли ваше участие в Медиалиге?

— На сегодняшний день нет, невозможно, — сказал Смолов «СЭ» во время автограф-сессии на T-лиге уличного футбола.

34-летний нападающий летом этого года вернулся в «Краснодар» после завершения контракта с московским «Динамо».

Ранее форвард также выступал за «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до конца сезона-2024/25.