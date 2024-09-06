Смолов исключил свое участие в Медиалиге

Сегодня, 10:58
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии в Медиалиге.
— С Джикией, Миранчуком, Дзюбой не обсуждали T-лигу, участие в активностях?
— Нет, конкретно T-лигу не обсуждали с ребятами, но я знаю, что они принимают участие, и знал изначально.
— Возможно ли ваше участие в Медиалиге?
— На сегодняшний день нет, невозможно, — сказал Смолов «СЭ» во время автограф-сессии на T-лиге уличного футбола.
34-летний нападающий летом этого года вернулся в «Краснодар» после завершения контракта с московским «Динамо».
Ранее форвард также выступал за «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до конца сезона-2024/25.