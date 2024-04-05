Смолов: «Конкуренты тоже потеряли очки, так что «Динамо» объективно до сих пор в гонке за чемпионство»

Сегодня, 20:15
Нападающий «Динамо» Федор Смолов во время Public talk в павильоне «Умные финансы» на выставке «Россия» ответил на вопрос о микроклимате в команде после поражения от «Ростова» в матче 22-го тура РПЛ (1:4).
— Какой микроклимат в команде после поражения от «Ростова» 1:4?
— Матч с «Ростовом» нам, мягко говоря, не удался. Но, как я уже говорил, большие команды отличает умение среагировать на неудачный результат. То есть, окей, сегодня получилось так. Не стоит посыпать голову пеплом.
— Как вы относитесь к шансам команды на чемпионство?
— Конкуренты, которые находятся выше нас, тоже потеряли очки, так что мы объективно до сих пор в гонке за чемпионство.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. В 23-м туре команда сыграет против «Спартака». Матч пройдет 7 апреля.
(Денис Сафронов)