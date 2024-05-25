Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:44

Смолов: «Сафонов подтвердил мне, что его переход в «ПСЖ» реален, про Тюкавина я такое не слышал»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ». По словам футболиста, голкипер «быков» подтвердил ему, что такой вариант событий реален.

— Сафонов готов к Европе?

— Максимально положительно отреагировал на новость, когда узнал ее от своего агента. Я, если честно, офигел, сказал то же самое Матвею. Не понимаю людей, которые говорят ему не ехать. Не стоит размышлять, готов он или нет. Если предложение устраивает всех, надо переходить. Карьера одна, будешь внукам рассказывать об игре за «ПСЖ». О чем тут вообще разговаривать

— Насчет Кости Тюкавина знаете что-то? Вокруг него много слухов, в частности, «Атлетико».

— Матвей мне подтвердил, что это (возможный переход) реален. Про Тюкавина я такое не слышал.

22 мая появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего российского голкипера. 25-го числа сообщалось, что Сафонов в ближайшие дни подпишет 5-летний контракт с парижанами.

Матвей Сафонов
Федор Смолов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Читайте также
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
Народная артистка РФ Маргарита Терехова попала в реанимацию
Кордоба сделал «Зенит» чемпионом и продлил проклятие «Динамо». Что случилось в матче «Краснодар» - «Динамо»
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Мележиков назвал иронией судьбы участие в награждении «Зенита» за победу в РПЛ
Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?
У Смолова не сработала опция автоматического продления контракта с «Динамо»
«Не горюй, «Динамо», это был великий сезон». Голышак — об упущенном чемпионстве бело-голубых
Сафонов сравнил игру с «Динамо» с матчем Лиги чемпионов
Вильям Оливейра — о чемпионстве «Зенита»: «Непросто выигрывать шесть раз подряд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Каррера — о чемпионстве «Зенита»: «Победитель всегда прав»

Кержаков, Барриос и Ерохин повторили рекорд РПЛ по продолжительности чемпионств