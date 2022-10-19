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Сегодня, 11:08

Смолов мог перейти в «Галатасарай», но трансфер сорвался из-за травмы футболиста

Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов мог продолжить карьеру в турецком «Галатасарае». Об этом сообщает журналист Грант Гетадарян в своем Telegram-канале.

По информации источника, турецкий клуб предлагал Смолову двухлетний контракт с опцией продления еще на год. Отмечается, что «Галатасарай» был готов закрыть сделку и провел финальные переговоры с «Динамо», однако в конце августа 32-летний россиянин получил травму, из-за чего трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне Смолов провел за «Динамо» 14 матчей, забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://t.me/kriksharapova/1309
Федор Смолов
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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