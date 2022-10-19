Смолов мог перейти в «Галатасарай», но трансфер сорвался из-за травмы футболиста

Сегодня, 11:08
Нападающий «Динамо» Федор Смолов мог продолжить карьеру в турецком «Галатасарае». Об этом сообщает журналист Грант Гетадарян в своем Telegram-канале.
По информации источника, турецкий клуб предлагал Смолову двухлетний контракт с опцией продления еще на год. Отмечается, что «Галатасарай» был готов закрыть сделку и провел финальные переговоры с «Динамо», однако в конце августа 32-летний россиянин получил травму, из-за чего трансфер сорвался.
В нынешнем сезоне Смолов провел за «Динамо» 14 матчей, забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.