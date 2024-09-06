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Сегодня, 10:16

Смолов назвал хорошей инициативу проведения матча «Краснодара» против ФК «10»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился с «СЭ» мнением о предстоящем товарищеском матче команды простив ФК «10».

— Что думаете о матче против ФК «10»?

— Я буду принимать участие в этом матче. Это хорошая инициатива. Я слышал, что очень много билетов продано. Надеюсь, что люди придут и получат удовольствие и от концерта, и от шоу Камызяк, и от футбола, — сказал Смолов «СЭ» во время автограф-сессии на T-лиге уличного футбола.

Встреча пройдет в субботу, 7 сентября, в Краснодаре. Начало в 19:00 по московскому времени.

Федор Смолов
ФК Краснодар
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