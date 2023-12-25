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Сегодня, 14:11

Смолов назвал «нищетой» пользователя в соцсетях

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов вступил в переписку с пользователем соцсети, который в комментарии к посту футболиста задал ему вопрос: «Где кубок, клоунито?»

«У меня их два, нищета, а твои где?» — написал Смолов в ответ на комментарий.

«Я тебе вопрос задал про кубок в твоем стиле, ты мне про нищету», — ответил пользователь Алексей.

«Алеш, ты вообще не собран. Тебе и про кубки, и про твою жизнь ответили. Вот ты и заныл», — заключил форвард бело-голубых.

После проигранного «Спартаку» (1:2) финала Кубка России в 2022 году Смолов обещал болельщикам «Динамо» выиграть трофей в следующем году. В Кубке страны-2022/23 динамовцы вылетели на стадии первого этапа полуфинала Пути регионов, уступив по пенальти «Акрону».

33-летний Смолов — двукратный победитель Кубка России в составе «Локомотива».

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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