Смолов назвал текущий сезон РПЛ самым конкурентным за последние 5 лет

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о текущем розыгрыше РПЛ.

«Этот чемпионат самый конкурентный за последние пять лет? Думаю, да. Об этом говорит и то, что еще четыре тура назад назад разница между третьим и десятым местами была буквально два очка», — цитирует Смолова «РБ Спорт».

После 17 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (35 очков). «Зенит» (33) идет вторым, а «Динамо» (30) занимает третью строчку в турнирной таблице.

С 8 по 10 декабря пройдет последний перед зимней паузой тур чемпионата России.