Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:03

Смолов назвал текущий сезон РПЛ самым конкурентным за последние 5 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о текущем розыгрыше РПЛ.

«Этот чемпионат самый конкурентный за последние пять лет? Думаю, да. Об этом говорит и то, что еще четыре тура назад назад разница между третьим и десятым местами была буквально два очка», — цитирует Смолова «РБ Спорт».

После 17 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (35 очков). «Зенит» (33) идет вторым, а «Динамо» (30) занимает третью строчку в турнирной таблице.

С 8 по 10 декабря пройдет последний перед зимней паузой тур чемпионата России.

Источник: «РБ Спорт»
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
Макгрегор может баллотироваться на пост президента Ирландии
Журналист Fox News сообщил о спорах в сенате США на брифинге по помощи Украине
В США признали приезд Путина в Эр-Рияд провалом своих усилий по изоляции России
Дело возбудили за поставку на Казанский вертолетный завод поддельных изделий
Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Абаскаль высказался о проведении матчей РПЛ в мороз
В «Динамо» заявили, что клуб устраивает система «осень-весна»
«Зенит» объявил о начале продаж билетов на матчи в кредит
Абаскаль и точка. В «Спартаке» не собираются менять тренера. Инсайды «СЭ»
Севикян — о целях «Пари НН»: «Все мы хотим подняться еще выше»
Агент Марадишвили рассказал, что не знает об интересе «Пари НН»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Родители Акинфеева — о популярности сына: «Говорим, что мы просто однофамильцы»

Билялетдинов — о словах Карпина после матча с ЦСКА: «Поле было равным для всех»