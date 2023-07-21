Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:55

Смолов о поражении «Динамо» от «Краснодара»: «Считаете, что пора паниковать после первого тура?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 1-го тура РПЛ.

Смолов забил единственный гол бело-голубых.

— Что не так пошло?

— Начали с преимуществом и играли неплохо, но пропустили гол. Был момент везения. Это нас немного психологически обезоружило, отдали инициативу на какое-то время. Второго гола тоже можно было избежать: готовились и понимали, что Кордоба хорошо играет на стандартах. Но надо отдать должное «Краснодару» — это хорошая команда. А мы перестраиваемся и пытаемся играть в другой футбол, так что у нас большая часть матча просела сегодня.

— То есть, можно не паниковать?

— Вы считаете, что пора паниковать после первого тура? (Смеется)

— Было 0:3, трагедия — только вы спасли!

— А закончили 1:3. Всех голов можно было избежать. Но это тот футбол, в который хотим играть и мы, и Марцел. Он подразумевает риск индивидуальных ошибок.

— Вы опять вышли вместе с Тюкавиным. Но ваша роль чем-то отличалась от того, что было в концовке прошлого сезона?

— Нет, было плюс-минус похоже. Я играю больше как полузащитник, нежели как нападающий.

— Вам так комфортно? Многие говорят, что Смолов должен быть на острие. Что вы теряете, когда опускаетесь чуть ниже.

— Мне комфортно. Хотя тренеру виднее. Если Личка решил меня там использовать, значит, его это устраивает. Но специфика позиции чуть другая, мне нужно чуть-чуть привыкнуть. Потому что тренировки и моделирование — это одно, а официальные матчи — другое.

— Стандарты — ваша больная тема. Вы понимали, что там будет Кордоба. На сборах вы этому уделяли внимание?

— Мы уделяем внимание стандартам и на сборах, и сейчас, в тренировочном процессе. Чудес не бывает. Но футбол — это игра ошибок. Если бы был какой-то рецепт, если бы все делали все и концентрировались на 100 процентов, никто бы не забивал голы. Вопрос в том, кто лучше использует ошибки соперника.

Во 2-м туре чемпионата России-2023/24 «Динамо» сыграет на выезде против «Крыльев Советов». Матч состоится 29 июля и начнется в 15.00 по московскому времени.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легион вопросов: как быть с лимитом на иностранцев в российском спорте?
Непомнящий не хочет играть за сборную России из-за отношений с шахматной федерацией
Захарова заявила об ожидании реакции Гутерриша по планам меморандума РФ–ООН
В Белом доме рассказали о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления
Боллоев официально стал руководителем компании «Балтика»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Личка сообщил, что в составе «Динамо» будут изменения к следующей игре
Личка назвал заслуженной победу «Краснодара» над «Динамо»
Личка объяснил, почему Фомин не остался капитаном «Динамо»: «На поле иногда нужно больше кричать»
Фомин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»
Фомин заявил, что Бальбуэна не победил в голосовании при выборе капитана «Динамо»
Смолов: «У «Динамо» всегда задача повторить успех позапрошлого сезона и попасть в тройку лучших»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эдуард Мор: «В первых четырех турах календарь у «Спартака» очень благоприятный»

Фомин: «Я подошел к Бальбуэна и сказал: «Ты капитан, двигаемся дальше»