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Сегодня, 20:57

Смолов не верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки: «Дожить бы до этого времени!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о плотности календаря в текущем сезоне РПЛ.

«Конечно, было бы разумнее играть матчи Кубка России в дни Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но имеем, что имеем. Классное зрелище, большое количество голов. Должно всем нравиться. Могу сказать, что изменился тренировочный процесс. Мы находимся под большими нагрузками. Когда выйдем на пик форме — понесемся!» — сказал Смолов.

Также форвард ответил на вопрос о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

«Дожить бы до этого времени! Я не верю, что доживу до этого. Не вижу в ближайшем будущем, что может произойти, чтобы нас вернули в еврокубки. Если домучаюсь до 40 лет, то возможно», — добавил Смолов.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей.

Перед началом этого сезона Россия опустилась с 18-го на 25-е место в рейтинге УЕФА и с 37-й на 38-ю строчку в таблице ФИФА.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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