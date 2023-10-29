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Сегодня, 19:55

Смолов: «Не стоит акцентировать внимание на турнирной таблице. Можно еще оказаться наверху»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, стоит ли акцентировать внимание на турнирной таблице после 13 туров чемпионата России-2023/24.

«Не стоит акцентировать внимание на таблице. Это все промежуточные итоги. Мы еще не доиграли этот сезон. Таблица плотная, все теряют очки. Можно еще оказаться наверху», — сказал Смолов.

В воскресенье, 29 октября «Динамо» обыграло «Урал» (2:1) в 13-м туре РПЛ. Бело-голубые прервали 5-матчевую серию без побед в чемпионате России.

«Динамо» с 21 очком поднялось на 4-е место в таблице РПЛ.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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