Смолов: «Не стоит акцентировать внимание на турнирной таблице. Можно еще оказаться наверху»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, стоит ли акцентировать внимание на турнирной таблице после 13 туров чемпионата России-2023/24.

«Не стоит акцентировать внимание на таблице. Это все промежуточные итоги. Мы еще не доиграли этот сезон. Таблица плотная, все теряют очки. Можно еще оказаться наверху», — сказал Смолов.

В воскресенье, 29 октября «Динамо» обыграло «Урал» (2:1) в 13-м туре РПЛ. Бело-голубые прервали 5-матчевую серию без побед в чемпионате России.

«Динамо» с 21 очком поднялось на 4-е место в таблице РПЛ.