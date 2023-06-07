Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:07

Смолов об игре Захаряна: «Это даже стагнацией сложно назвать, у него регресс»

Иван Торопцев
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Федор Смолов объяснил, почему его одноклубник Арсен Захарян стал играть хуже в сезоне-2022/23.

«Наверное, это даже стагнацией сложно назвать, у него, объективно, регресс. Но, опять же, чудес не бывает. Когда ты тренируешься с футболистами уровня Бальбуэны, Шиманьски, Моро, чувствуешь уровень сопротивления на тренировках, то ты и на тренировках не снижаешь мотивацию. Плюс, я думаю, он переосмыслил свою роль в команде. Ввиду интереса со стороны «Челси», сборной и прочего, что действительно было. Я могу привести в пример Олега Шатова — мне кажется, у него была схожая ситуация в «Зените» после ухода Халка.
Например, Йоканович со мной перед сезоном советовался, кому капитанскую повязку дать — Фомину или Захаряну. Я сказал, что Захе вообще 19 лет, на него сейчас слишком много навалится, с этим сложно справиться ввиду возраста, правильного окружения, восприятия и так далее. Он переосмыслил свою роль, переоценил себя. Стало меньше желания, меньше самоотдачи. И, к сожалению, команда его тоже не поддержала. В прошлом сезоне неудачный матч Захаряна могли компенсировать удачной игрой «Динамо», и это выглядело совершенно по-другому. Когда один выпадает, а команда играет о'кей, то это не так бросается в глаза. Когда повышенные ожидания и у самого себя, и у болельщиков, а команда нестабильна и плохо играет — конечно, на первый план выходит кто? Чудака в «Челси» хотели, и где он? В целом это справедливо, и это его проблема в первую очередь. Он сам не понимает, что с этим делать. Вроде делает все то же самое...
Я ему хочу сделать комплимент, с точки зрения поведения ничего в нем не поменялось. Он — один из тех, кто прислушивается к старшим. По крайней мере, на тренировках правильно реагирует, не позволяет себе лишнего, нормально ведет себя вне поля. Но, опять же, желтые за споры с судьей из-за выбивания мяча... За советом, что сделать конкретно в этой ситуации, ко мне он не обращался. Разговариваю ли я с ним? Да, разговариваю. Воспринимает ли он информацию, которую я пытаюсь ему донести — я не знаю», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Летом 2022 года полузащитник мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Арсен Захарян
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бивол ушел от жены после 16 лет отношений. Она в шоке: «От таких, как я, не уходят»
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Карпин положительно оценил выступление «Ростова» весной. У команды 6 побед в 15 матчах
Промес считает возможным трансфер Депая в «Спартак»
Орлов: «Чалов маневреннее Соболева. Дзюба хорошо готов, но и с партнерами ему повезло»
Орлов: «Литвинов нравится, но Барриос сильнее»
Орлов: «Джикия не входит в тройку сильнейших центральных защитников РПЛ»
Орлов объяснил, почему считает Акинфеева лучшим вратарем РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший футболист «Спартака» Гаврилов перенесет операцию на сонной артерии 8 июня

Смолов о Захаряне и «Челси»: «Было впечатление, что он сам не до конца верил, что это возможно»