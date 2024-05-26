Смолов ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов в интервью «СЭ» высказался о своем будущем в клубе.

— Что с вашим будущим, обсуждали ли уже продление контракта?

— Обсуждали, но конкретику оставили до завершения чемпионата. Поэтому пока без новостей.

— Уже спланировали отпуск?

— Да. Хочется дочку вывезти на море.

В 34 матчах сезона-2023/24 Смолов забил 6 голов (4 — в РПЛ, 2 — в Кубке). «Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте.

По информации «СЭ», опция автоматического продления контракта Смолова с «Динамо» не сработала — 34-летний форвард не выполнил прописанные условия по количеству игрового времени и голевых действий. При этом стороны могут договориться о новом договоре — решение на этот счет будет принято позднее.