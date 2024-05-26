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Сегодня, 10:30

Смолов ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов в интервью «СЭ» высказался о своем будущем в клубе.

— Что с вашим будущим, обсуждали ли уже продление контракта?

— Обсуждали, но конкретику оставили до завершения чемпионата. Поэтому пока без новостей.

— Уже спланировали отпуск?

— Да. Хочется дочку вывезти на море.

Федор Смолов после поражения &laquo;Динамо&raquo; от &laquo;Краснодара&raquo; (0:1) в&nbsp;30-м туре РПЛ. «Хочется извиниться перед болельщиками за то, что не удалось добиться чемпионства». Смолов — о поражении от «Краснодара», своем будущем и подкастах

В 34 матчах сезона-2023/24 Смолов забил 6 голов (4 — в РПЛ, 2 — в Кубке). «Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте.

По информации «СЭ», опция автоматического продления контракта Смолова с «Динамо» не сработала — 34-летний форвард не выполнил прописанные условия по количеству игрового времени и голевых действий. При этом стороны могут договориться о новом договоре — решение на этот счет будет принято позднее.

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
24
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