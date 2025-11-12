Смолов поддержал Станковича в конфликте с журналистом Ахмадовым

Российский футболист Федор Смолов поддержал бывшего тренера «Спартака» Деяна Станковича в его конфликте с журналистом Адамом Ахмадовым.

«Очередной скандал с участием Деяна Станковича. Надо сказать, что Деян — парень-то импульсивный, и лишний раз провоцировать его, может быть, и не стоит. И поэтому здесь хочется в его защиту сказать, что и репортер «Матч ТВ»... Ну на самом деле, там какое-то произошло недоразумение, не так все страшно выглядело. Деян завелся, накипело, устал он, к жене и дочке хочет, а тут еще и подливают масла в огонь, так сказать, после победного матча. На самом деле меня больше смутил комментарий репортера постфактум, уже после этого события. Я не очень понимаю, зачем вообще в принципе эту новость давать, зачем об этом спрашивать?» — сказал Смолов в шоу SMOL FM.

9 ноября в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над «Ахматом» (2:1). После матча Станкович был недоволен вопросами журналиста и повысил на него голос во время флеш-интервью. Он обвинил Ахмадова в намеренной провокации.

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.