12 ноября, 11:45

Смолов поддержал Станковича в конфликте с журналистом Ахмадовым

Анастасия Пилипенко

Российский футболист Федор Смолов поддержал бывшего тренера «Спартака» Деяна Станковича в его конфликте с журналистом Адамом Ахмадовым.

«Очередной скандал с участием Деяна Станковича. Надо сказать, что Деян — парень-то импульсивный, и лишний раз провоцировать его, может быть, и не стоит. И поэтому здесь хочется в его защиту сказать, что и репортер «Матч ТВ»... Ну на самом деле, там какое-то произошло недоразумение, не так все страшно выглядело. Деян завелся, накипело, устал он, к жене и дочке хочет, а тут еще и подливают масла в огонь, так сказать, после победного матча. На самом деле меня больше смутил комментарий репортера постфактум, уже после этого события. Я не очень понимаю, зачем вообще в принципе эту новость давать, зачем об этом спрашивать?» — сказал Смолов в шоу SMOL FM.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.Срывы Станковича уже не удивляют. Но в Грозном больше вопросов к комментатору «Матч ТВ»

9 ноября в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над «Ахматом» (2:1). После матча Станкович был недоволен вопросами журналиста и повысил на него голос во время флеш-интервью. Он обвинил Ахмадова в намеренной провокации.

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

11

  • Валерий Малов

    Согласен полностью,особенно о послематчевом интервью!

    12.11.2025

  • napadenie

    А нельзя быть умнее, выше и остроумнее станковичей и смоловых.

    12.11.2025

  • руслан магомедов

    оно чмол всегда трусом на поле был.

    12.11.2025

  • руслан магомедов

    чмолов-халявщик ты то молчал бы . За какие заслуги чмол тебя взяли в Кпасонадар? синий молчи утыра.

    12.11.2025

  • nekony

    Прежде всего, корреспонденту надо за базаром следить. Он не в жёлтой газетёнке работает, а в спортивном издании, и разговоры по типу: о чём ты ругался с этим, или почему схватился с тем, с кем ты вчера трахался, почему пришёл домой поздно и что сказал жене при этом - в принципе недопустимы. Спортивный канал, ну и спрашивай о спорте. А за такие вопросы, которые он задавал тренеру, можно и в бубен дать.

    12.11.2025

  • AlAr

    Человек пришёл в топ-клуб и его вывел из себя вопрос журналиста... Как это может быть? Ты сначала определись где работать, а потом обижайся! Ему, блин, что Спартак с такой зарплатой должен быть комфортным местом работы!!!

    12.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбольных матчeй infostavki.ru

    12.11.2025

  • Slava Bulatov

    промолчи лишний раз за умного пройдешь за сабой следи придурок

    12.11.2025

  • Русич Олег

    .смолов бы точно чуваку в хлебало заехал.

    12.11.2025

  • Belousov

    Смолов оказывается что-то умное может сказать

    12.11.2025

    Деян Станкович
    Федор Смолов
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
