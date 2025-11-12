Смолов поддержал Станковича в конфликте с журналистом Ахмадовым

12 ноября, 11:45
Российский футболист Федор Смолов поддержал бывшего тренера «Спартака» Деяна Станковича в его конфликте с журналистом Адамом Ахмадовым.
«Очередной скандал с участием Деяна Станковича. Надо сказать, что Деян — парень-то импульсивный, и лишний раз провоцировать его, может быть, и не стоит. И поэтому здесь хочется в его защиту сказать, что и репортер «Матч ТВ»... Ну на самом деле, там какое-то произошло недоразумение, не так все страшно выглядело. Деян завелся, накипело, устал он, к жене и дочке хочет, а тут еще и подливают масла в огонь, так сказать, после победного матча. На самом деле меня больше смутил комментарий репортера постфактум, уже после этого события. Я не очень понимаю, зачем вообще в принципе эту новость давать, зачем об этом спрашивать?» — сказал Смолов в шоу SMOL FM.
9 ноября в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над «Ахматом» (2:1). После матча Станкович был недоволен вопросами журналиста и повысил на него голос во время флеш-интервью. Он обвинил Ахмадова в намеренной провокации.
Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.
Валерий Малов
Согласен полностью,особенно о послематчевом интервью!
12.11.2025
napadenie
А нельзя быть умнее, выше и остроумнее станковичей и смоловых.
12.11.2025
руслан магомедов
оно чмол всегда трусом на поле был.
12.11.2025
руслан магомедов
чмолов-халявщик ты то молчал бы . За какие заслуги чмол тебя взяли в Кпасонадар? синий молчи утыра.
12.11.2025
nekony
Прежде всего, корреспонденту надо за базаром следить. Он не в жёлтой газетёнке работает, а в спортивном издании, и разговоры по типу: о чём ты ругался с этим, или почему схватился с тем, с кем ты вчера трахался, почему пришёл домой поздно и что сказал жене при этом - в принципе недопустимы. Спортивный канал, ну и спрашивай о спорте. А за такие вопросы, которые он задавал тренеру, можно и в бубен дать.
12.11.2025
AlAr
Человек пришёл в топ-клуб и его вывел из себя вопрос журналиста... Как это может быть? Ты сначала определись где работать, а потом обижайся! Ему, блин, что Спартак с такой зарплатой должен быть комфортным местом работы!!!
12.11.2025
H Aleksej
Прогнозы футбольных матчeй infostavki.ru
12.11.2025
Slava Bulatov
промолчи лишний раз за умного пройдешь за сабой следи придурок
12.11.2025
Русич Олег
.смолов бы точно чуваку в хлебало заехал.
12.11.2025
Belousov
Смолов оказывается что-то умное может сказать
12.11.2025