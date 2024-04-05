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5 апреля, 23:21

Смолов: «Искренне убежден, что на сегодняшний день без государственных денег наш футбол не может быть»

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос о частных футбольных клубах в России.

«Касаемо России, я искренне убежден, что на сегодняшний день без государственных денег наш футбол в том виде, в котором он существует, не может быть. Но при этом, пример «Краснодара» показывает нам, что частные клубы за частные деньги это более правильно. Это выстроенная структура, которой гораздо проще управлять и которую легче регулировать. В этих случаях классно, что вся ответственность лежит на тебе. Если что-то пошло не так, то ты понимаешь, что сделал ошибку: будь то неправильное назначение тренера, неправильные или несвоевременные трансферы и так далее.

Если брать случаи с клубами, у которых государственные компании формируют большую часть бюджета, то при неудачах там зачастую каждый начинают перекладывать вину на другого. Когда крупные организации, незаинтересованные в каком-то конечном результате, спонсируют ту или иную отрасль, происходят подобные ситуации», — сказал Смолов.

На данный момент лидером РПЛ является «Зенит». В активе команды Сергея Семака 41 набранное очков в 21 матче. На второй строчке располагается «Краснодара» (40), а тройку лучших замыкает «Динамо» (38).

Игры 23-го тура пройдут с 6 по 8 апреля.

(Денис Сафронов)

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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