Смолов о матче «Динамо» с 2DROTS: «Если проиграем, это не будет позором»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, как относится к медиафутболу и поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой 2DROTS.

«Медиафутбол — это медиафутбол. Просто они в какую-то больше профессиональную сторону начали смещаться. Мне это видится не очень дальновидным с их стороны. Но в целом, популярные ребята, круто. Хорошо, что сыграем. Если проиграем, это не будет позором», — сказал Смолов.

2DROTS одержали победу в суперфинале Московского кубка селебрити и получили право сыграть с «Динамо» в товарищеском матче, который планируется провести в ноябре.