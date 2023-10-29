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Сегодня, 20:05

Смолов о матче «Динамо» с 2DROTS: «Если проиграем, это не будет позором»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, как относится к медиафутболу и поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой 2DROTS.

«Медиафутбол — это медиафутбол. Просто они в какую-то больше профессиональную сторону начали смещаться. Мне это видится не очень дальновидным с их стороны. Но в целом, популярные ребята, круто. Хорошо, что сыграем. Если проиграем, это не будет позором», — сказал Смолов.

2DROTS одержали победу в суперфинале Московского кубка селебрити и получили право сыграть с «Динамо» в товарищеском матче, который планируется провести в ноябре.

Федор Смолов
Футбол
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
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