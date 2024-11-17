Смолов пообещал награду за информацию об украденных часах

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов объявил о вознаграждении за информацию, которая поможет найти украденные у него часы.

14 ноября «СЭ» сообщал, что у футболиста после матча 15-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) в Казани пропали часы стоимостью 7-8 миллионов рублей, оставленные им в шкафчике гостевой раздевалки. Сотрудники стадиона просмотрели камеры, но ничего подозрительного замечено не было.

«10 ноября в Казани у меня были украдены часы. Если у вас есть любая полезная информация, пишите в Telegram-канал. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», — написал Смолов в своих соцсетях.

Форвард вернулся в «Краснодар» этим летом. 34-летний футболист провел 17 матчей за «быков» во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.