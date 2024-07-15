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Сегодня, 10:34

Смолов признался, что хотел бы вернуть в «Краснодар» Мамаева

Виктория Кравченко
Павел Мамаев и Федор Смолов.
Фото Виталий Тимкив
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Нападающий «Краснодар» Федор Смолов признался, что хотел бы, чтобы полузащитник Павел Мамаев вернулся в краснодарский клуб.

«Кого бы хотел вернуть из старой гвардии «Краснодара»? Мамаева», — цитирует Смолова РИА «Новости».

Зимой 2023 года 35-летний Мамаев объявил о завершении карьеры. Вместе со Смоловым он открыл в Дубае детскую футбольную академию.

Смолов этим летом вернулся в «Краснодар», за который выступал с 2015 по 2018 год.

Смолов вернулся в «Краснодар». Галицкий ностальгирует по золотым временам?

Павел Мамаев
Федор Смолов
ФК Краснодар
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