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Сегодня, 18:15

Смолов продлил контракт с «Динамо» до конца сезона-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо»
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Нападающий Федор Смолов продлил контракт с «Динамо».

Соглашение было подписано в «Динамо СТОре» в ГУМе на Красной площади. Оно будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации еще на один сезон.

33-летний футболист вернулся в московский клуб, где он начинал свою карьеру, в январе 2022 года. С тех пор он провел 46 матчей и отметился 19 голами и 9 результативными передачами.

В прошлом октябре Смолов забил свой 100-й мяч в чемпионатах России и сейчас идет на 6-м месте в списке лучших бомбардиров в истории турнира (104 гола).

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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