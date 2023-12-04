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4 декабря, 22:55

Смолов — о погодных условиях в матче ЦСКА и «Ростова»: «Это не для зрителей на трибунах и не для спортсменов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о худших погодных условиях, в которых играл в футбол.

— Видели матч ЦСКА и «Ростова»?

— Конечно, это не для болельщиков. Это не для зрителей на трибунах и не для спортсменов, в том числе.

— А для кого?

— Вы мне скажите, для кого. Не первый и не последний матч в снегу в нашей стране, поэтому есть, что есть.

— Худшие условия, в которых ты играл в футбол?

— В детстве играешь на снегу, даже прикольно — красный мяч дали раз в году и бегаешь довольный. Пакеты надел на носки шерстяные, и все отлично. В 2008 году, когда «Динамо» выиграло бронзовые медали, первый тур был в Томске и было минус 17. Сыграли по нулям. Это была жесть.

— Не кажется, что чемпионство где-то близко? Отрыв небольшой.

— Не кажется. Еще играть до июня. Мы идем от игры к игре. Рады, что продлили беспроигрышную серию. Надо еще сыграть крайний матч и будем готовиться к весенней части, — сказал Смолов.

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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