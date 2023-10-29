Смолов рассказал, чем будет заниматься после окончания карьеры: «Хочу пойти на спортивный менеджмент»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о том, чем будет занимать после завершения карьеры.

— Федор Смолов после окончания карьеры — это кто?

— Все еще Федор Смолов. Есть понимание, что я собираюсь делать. Но как это реализовывать, пока не думаю. Потому что не знаю, как это будет. Я говорил, что хочу пойти на спортивный менеджмент. Ничего не поменялось.

Смолов — воспитанник «Динамо». Он выступал за бело-голубых с 2007 по 2015 год и вернулся в команду в январе 2022 года.

33-летний форвард провел 127 матчей за московскую команду, отметился 25 голами и 13 результативными передачами.