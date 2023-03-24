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Смолов — о словах Кокорина про тюрьму: «Если эта ситуация конкретно его сделала лучше и он так считает, то он имеет право высказаться»

Виктория Кравченко
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Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал, как относится к высказыванию Александра Кокорина о тюрьме.

Ранее Кокорин в одном из интервью сказал, что «каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть».

«Мне сложно ответить, потому что знаю Сашу давно. И хотя мы сейчас с ним не так часто и близко общаемся, но никому не пожелаю того, что он пережил. Если эта ситуация конкретно его сделала лучше и он так считает, то он имеет право высказаться. Конечно, чтобы там оказаться, нужно нарушить закон, так что у меня это чуть-чуть не вяжется. Паша (Мамаев), с которым я общаюсь гораздо больше и ближе, придерживается противоположного мнения. Каждый из них сделал свои выводы», — сказал Смолов в интервью Евгении Медведевой на YouTube-канале «Футбольное катание».

В мае 2019 года суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы по статьям о побоях и хулиганстве. Через пять месяцев он вышел по УДО.

Источник: https://fcdm.ru/news/fedor-smolov-v-interviu-evgenii-medvedevoi-budem-stremitsia-popast-v-troiku-i-vyigrat-kubok/
Александр Кокорин
Федор Смолов
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