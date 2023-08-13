Смолов рассказал, что голосовал за Бальбуэну при выборе капитана «Динамо»

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал решение о выборе капитаном команды Фабиана Бальбуэны.
«Меня не удивило, что Бальбуэна стал капитаном. В голосовании я выбрал его фамилию. Он уехал в связи с семейными обстоятельствами. Сейчас они урегулированы», — сказал Смолов журналистам.
Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс». Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба.