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Сегодня, 22:18

Смолов рассказал, что изменилось в «Динамо» с приходом Лички

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, какие изменения произошли в игре команды с приходом главного тренера Марцела Лички.

— Какие три кардинальных отличия, которые привнес приход Лички в «Динамо»?

— Просьба играть в футбол низом, в короткий и средний пас. Чтобы игроки не боялись делать ошибки и брать на себя инициативу. И в команде не один человек выходит на поле, все 25 футболистов должны быть как единый организм.

— Что он изменил?

— В быту? Сложно анализировать, много было всего в моей карьере, ничего нового не могу сказать. Тренировочный процесс стал гораздо сложнее с точки зрения физики. Сборы были очень тяжелые.

— Выдерживаете?

— Пока да, как видите. Я же здесь стою (Смеется).

Федор Смолов
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