Смолов рассказал, что мог перейти в «Галатасарай» прошлым летом

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, что мог перейти в «Галатасарай» летом 2022 года.

«У меня было два предложения из Турции за этот сезон. В августе я дал согласие на переговоры и трансфер. Не знаю, увенчался бы он успехом или нет... Это был «Галатасарай». Я разговаривал и с тренером, и с президентом. Это было за две недели до того, как клуб подписал Икарди. В тот момент, когда я узнал об интересе, я получил повреждение на предыгровой тренировке перед «Спартаком». Мы общались через два дня после этого. Я выбыл на 3-4 недели, отправлял «Галатасараю» МРТ. Мне сказали, что команде нужен нападающий прямо сейчас, в итоге сделка не состоялась. Я бы хотел туда поехать, потому что я открыл Transfermarkt, посмотрел состав и подумал: «Офигеть!» В 32 года поехать тренироваться к этим футбикам уже кайф. Я понимаю, что была высокая вероятность, что я не буду первым нападающим, но сменить обстановку на тренировки с такими партнерами — точно того стоит.

Зимой был «Истанбул», тренер Эмре Белезоглу, судя по количеству звонков и нашего общения как будто бы хотел меня видеть. Я поговорил с Сашей Епуряну, много думал, анализировал... Думаю, было бы сложно, потому что турецкие команды заточены под свободных агентов, под бесплатные трансферы. Не знаю, как бы все произошло с «Динамо», но я в итоге отказался. Есть ли у моих агентов задача найти мне новую команду летом? Да нет, мы с «Динамо» договорились, все нормально. С момента предложения от «Галатасарая» я стал старше на год. Из потенциальных рынков — это вряд ли Европа, если быть объективным всего. Скорее всего, Турция и какой-то ближний Восток. Саудовская Аравия, Эмираты — уровень футбола и жизни там тоже нужно оценивать, понимать и взвешивать. Понятно, если контракт как у Криштиану — есть чем жертвовать. В моем же случае нужно много думать. Предложения от «Галатасарая», думаю, уже не будет. Топ-3 Турции — «Фенер», «Бешикташ» и «Галатасарай» — команды, в которые хочется поехать, еще с детства все знают эти клубы и понимают, что будет топ. Если будет предложение от одного из этих клубов — я готов рассмотреть вместе с «Динамо», обсудить, какие условия будут. Но сейчас такое время неопределенности. Мне кажется, все меньше случаев, когда скауты, тренеры или агенты заставляют себя сквозь слезы глянуть матчи чемпионата России», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В сезоне-2022/23 Смолов забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 33-летнего россиянина в 5 миллионов евро.

31 мая форвард подписал новый контракт с бело-голубыми до конца июня 2024 года.