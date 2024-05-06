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Сегодня, 16:36

Смолов рассказал, что восхитило его в разговоре с женой Кариной Истоминой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Федор Смолов и Карина Истомина.
Фото Соцсети
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, чем его привлекла супруга Карина Истомина.

«Мы приняли решение открыть друг другу какие-то самые болезненные истории из своего прошлого. Я прочувствовал, что человек открылся. Меня это не испугало, потому что я по своему негативному опыту знаю, что рассказать об этом — это большая работа. Я восхитился этим», — сказал Смолов на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Смолов женился на блогере и диджее Карине Истоминой в июне прошлого года. В ноябре у пары родилась дочь, которую назвали Лора.

В текущем сезоне 34-летний форвард провел 32 матча за «Динамо», забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета этого года.

Ранее Смолов выступал за «Локомотив», «Сельту», «Краснодар», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». На его счету 16 голов в 45 матчах за сборную России.

Биография Федора Смолова: жизнь и карьера форварда «Динамо»

Федор Смолов
Футбол
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