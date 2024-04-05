Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

5 апреля, 22:42

Смолов рассказал, как помогает Тюкавину и Гладышеву в «Динамо»

Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Федор Смолов дал совет молодым игрокам московского клуба.

— Как ты проходил тяжелые периоды в карьере, и что ты можешь посоветовать молодым спортсменам?

Можно привести пример «Динамо». С моей стороны я стараюсь много разговаривать с Гладышевым, Тюкавиным и другими молодыми ребятами. Стараюсь дать им совет и помочь, скорее не решить проблему, а как на нее правильно посмотреть. Ведь из-за отсутствия опыта ты на все смотришь через призму себя. А когда тебя показывают другую точку зрения, то тебе легче анализировать ситуацию и проще с нею справиться. Также в таких случаях очень важна поддержка тренера и близких, поэтому важно, чтобы рядом с тобой были те, кому ты доверяешь, и кто придет к тебе на помощь и не станет тебя критиковать. Потому что бывают обратные ситуации, как у меня с отцом, например. Мало того, что сыграл плохо, так и он еще добавит. Внутри себя мы понимаем, хорошо или плохо сыграли, и тут очень важна поддержка.

В разные годы Смолов выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Сельту», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». В 2022 году футболист вернулся в «Динамо», за которое уже играл на старте своей профессиональной карьеры.

В текущем сезоне 34-летний форвард провел 26 матчей за бело-голубых, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

(Денис Сафронов)

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
1
Обсудить
Читайте также
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
В АПЛ хотят ввести налог на роскошь за финансовые нарушения
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
«Матч «Динамо» - «Спартак» будет насыщенным на события». Черчесов поделился ожиданиями от московского дерби
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смолов — о Хиддинке: «Он больше невероятный психолог, нежели тренер»

Кафанов: «Конкуренция у Митрюшкина в «Локомотиве» будет достойная. Лантратов — очень сильный вратарь»