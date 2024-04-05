Смолов рассказал, как помогает Тюкавину и Гладышеву в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов дал совет молодым игрокам московского клуба.

— Как ты проходил тяжелые периоды в карьере, и что ты можешь посоветовать молодым спортсменам?

— Можно привести пример «Динамо». С моей стороны я стараюсь много разговаривать с Гладышевым, Тюкавиным и другими молодыми ребятами. Стараюсь дать им совет и помочь, скорее не решить проблему, а как на нее правильно посмотреть. Ведь из-за отсутствия опыта ты на все смотришь через призму себя. А когда тебя показывают другую точку зрения, то тебе легче анализировать ситуацию и проще с нею справиться. Также в таких случаях очень важна поддержка тренера и близких, поэтому важно, чтобы рядом с тобой были те, кому ты доверяешь, и кто придет к тебе на помощь и не станет тебя критиковать. Потому что бывают обратные ситуации, как у меня с отцом, например. Мало того, что сыграл плохо, так и он еще добавит. Внутри себя мы понимаем, хорошо или плохо сыграли, и тут очень важна поддержка.

В разные годы Смолов выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Сельту», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». В 2022 году футболист вернулся в «Динамо», за которое уже играл на старте своей профессиональной карьеры.

В текущем сезоне 34-летний форвард провел 26 матчей за бело-голубых, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

(Денис Сафронов)