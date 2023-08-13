Смолов — о составе «Динамо»: «Мы все ждем трансферов»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, насколько уход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна бьет по амбициям «Динамо».

— Насколько уход Захаряна бьет по амбициям «Динамо»?

— Мне сложно сказать. Арсен ведущий игрок. Он уезжает. Но мы все ждем трансферов. Надеюсь, что получится привести хороших игроков, которые, если не смогут заменить, то хотя бы помогут.

— Нынешний состав не совсем конкурентоспособен?

— Я так считаю, да. Мы заняли девятое место. Это ниже нашего потенциала. Мы проиграли и упустили седьмое место в поединке против «Оренбурга». Мы не усилились. Вернулся Фабиан. Конечно, это супер. Это хорошая помощь. Но мы не усилились. Особенно, если Арсен уйдет.

— Вы поменяли тренера. Этого не достаточно?

— Этого достаточно. Просто, если ожидания от нас и задачи, которые нам озвучиваются — борьба за тройку, то нам нужны трансферы.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что договоренность по трансферу Захаряна достигнута.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.