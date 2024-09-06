Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:26

Смолов рассказал о желании собрать команду для участия в T-лиге уличного футбола

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов ответил «СЭ» на вопрос об уличном футболе.
— Как вам турнир под названием T-лига уличного футбола?
— Что касается футбола — я всегда только за. Мне кажется, это положительный момент. Плюс такая организация, классное поле. Классное место. И, в принципе, если бы не мой переезд в Краснодар, то я бы собрал команду и принимал бы участие в этом турнире.
— Как Дзюба, примерно?
— Ну, я не знаю, играл бы я так же много и часто, но команда точно бы у меня была, — сказал Смолов «СЭ» во время автограф-сессии на T-лиге уличного футбола.
34-летний нападающий летом этого года вернулся в «Краснодар» после завершения контракта с московским «Динамо».
Ранее форвард также выступал за «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Федор Смолов
Футбол
ФК Краснодар
Читайте также
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
Белый дом прокомментировал слова Путина о выборах в США
РФС против отмены матча с Таиландом. Что произошло после матча Россия – Вьетнам
Сборная Сан-Марино по футболу одержала первую победу за 20 лет
Пенсионерка рассказала об избиении отцом Алисы Тепляковой на детской площадке
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя