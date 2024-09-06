Смолов рассказал о желании собрать команду для участия в T-лиге уличного футбола

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов ответил «СЭ» на вопрос об уличном футболе.

— Как вам турнир под названием T-лига уличного футбола?

— Что касается футбола — я всегда только за. Мне кажется, это положительный момент. Плюс такая организация, классное поле. Классное место. И, в принципе, если бы не мой переезд в Краснодар, то я бы собрал команду и принимал бы участие в этом турнире.

— Как Дзюба, примерно?

— Ну, я не знаю, играл бы я так же много и часто, но команда точно бы у меня была, — сказал Смолов «СЭ» во время автограф-сессии на T-лиге уличного футбола.

34-летний нападающий летом этого года вернулся в «Краснодар» после завершения контракта с московским «Динамо».

Ранее форвард также выступал за «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до конца сезона-2024/25.