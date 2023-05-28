Смолов: «Не хочется категорично высказываться, но есть ощущение, что судейство в этом сезоне ухудшилось»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов заявил, что судейство в чемпионате России в нынешнем сезоне ухудшилось.

— Не замечали по ходу сезона, что судейство ухудшилось?

— Не хочется категорично высказываться, но есть ощущение, что ухудшилось. Очень часто прибегают к услугам ВАР, много пауз, рванный ритм, игру прерывают на пустом месте — при каждом угловом. Мне даже это больше не нравится. Судьи тоже люди, все ошибаются. Мне кажется, если снизить градус давления и внимание на них, и предоставить им возможность ошибаться, после туров не визжать и не вызывать их на полиграф, может быть, они тоже раскрепостятся, станут судить лучше. Здесь и человеческий фактор играет свою роль, и они будут судить лучше. Но при этом, смотря европейские чемпионаты, понимаешь, что на ВАР уходит 10 секунд. А у нас — при каждом угловом паузы. У нас ВАР — четыре человека, неужели вы не можете быстро разобраться, стоит останавливать игру или нет?

— Вы говорите, что не надо визжать и не надо вызывать судей на полиграф, но последним клубом, которым обращался с жалобой было «Динамо».

— Но это не я (смеется). Не знал.

Ранее Смолов заявил, что не видит преимуществ в возможном возвращении чемпионата России на систему «весна-осень».