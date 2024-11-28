Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:43

Смолов: «Сперцян точно готов к переезду в европейский чемпионат»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов оценил вероятность перехода своего товарища по команде, полузащитника Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Сперцян точно готов к переезду в европейский чемпионат. Но здесь не всё зависит от него, а от «Краснодара». Эдуард на сегодня капитан и лидер, никто не будет отпускать его в Европу ради того, чтобы просто отпустить. Чтобы он проявил свои лучшие качества, на сегодня ему лучше подойдёт чемпионат Италии», — цитирует Смолова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 24-летний Сперцян забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 23 встречах за «Краснодар» во всех турнирах.

Источник: Metaratings.ru
Федор Смолов
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
Эндокринолог перечислила неочевидные признаки диабета
Воспитательницу из Красноярского края осудили за смерть ребенка
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Сегодня
Вчера
Неделя