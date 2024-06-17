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Сегодня, 16:02

Смолов во вторник пройдет медосмотр в «Краснодаре»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», нападающий Федор Смолов во вторник прибудет в Краснодар, где пройдет медосмотр перед подписанием контракта с кубанским клубом. Ожидается, что соглашение с «быками» будет рассчитано на один год.

34-летний Смолов выступал за московское «Динамо» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро. Контракт нападающего с бело-голубыми истекает 30 июня 2024 года.

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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