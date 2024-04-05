Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

5 апреля, 23:31

Смолов высказался о детско-юношеском футболе в России

Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением об уровне детско-юношеского футбола в России.

— Как ты относишься к нынешнему детско-юношескому спорту в нашей стране? Насколько все поменялось с твоих времен?

— Весь футбол шагнул вперед, в том числе и академии. Все стали развиваться и это вышло на совершенно другой уровень. Как раз академия «Динамо» показывает достаточно хорошие результаты в плане воспитания молодых футболистов. В разное время работают разные тренеры, и каждый привносит для игроков что-то свое. Могу сказать, что когда я переходил в «Динамо» из «Мастер-Сатурна», у футбольного «Динамо» не было своей базы и интерната, поэтому мне приходилось жить в хоккейном интернате. Сейчас же игроки академии выпускных годов живут на базе, и я вижу в этом некоторую проблему.

Для игроков академии первая команда и база первой команды чем-то недостижимым. Раньше, когда я выступал за «Сокол» в Саратове в первой лиге, моменты, когда нам разрешали приехать на стадион, где играла первая команда и посмотреть на тренировку, для нас это уже было счастье. Мы понимали, что это то, куда мы стремимся. Поэтому мне кажется, мы сейчас потеряли немного стремления у ребят попасть в первую команду. Ведь это то, ради чего ты каждый день тренируешься и играешь в футбол. Ты это делаешь потому, что ты хочешь заиграть на самом высоком уровне. По моим впечатлениям, ценность этого немного пропала, но, возможно, я не прав. При этом есть очень много плюсов для молодежи. У них больше возможностей попасть в первую команду и закрепиться там. Поэтому здесь есть ответственность детских тренеров, которые могут объяснять детям, что первая команда — это то, ради чего ты здесь находишься.

В разные годы Смолов выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Сельту», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». В 2022 году футболист вернулся в «Динамо», за которое уже играл на старте своей профессиональной карьеры.

В текущем сезоне 34-летний форвард провел 26 матчей за бело-голубых, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

(Денис Сафронов)

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Читайте также
В АПЛ хотят ввести налог на роскошь за финансовые нарушения
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
«Матч «Динамо» - «Спартак» будет насыщенным на события». Черчесов поделился ожиданиями от московского дерби
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смолов: «Искренне убежден, что на сегодняшний день без государственных денег наш футбол не может быть»

Селюк: «Галактионову надо дать шанс строить команду и в следующем сезоне»