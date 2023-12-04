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РПЛ

Сегодня, 22:29

Смолов — о погодных условиях: «Это явно не для болельщиков. Кубковым матчем с «Зенитом» можно было заканчивать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о погодных условиях в матче 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

— Как оцените матч?

— Хорошо, что удалось добиться победы. Тем более, «Рубин» много не пропускает. У них была беспроигрышная серия, даже победная. Хорошо, что в последней домашней игре победили. Могли забивать больше в конце. Но чего-то не хватило.

— Что скажете про погодные условия?

— Условия такие как и обычно у нас в декабре. Ничего нового. Только в прошлом году закончили раньше, а так последние лет восемь играем до этих чисел.

— Это не для болельщиков?

— Это явно не для болельщиков. Не знаю, кто компетентен в этом вопросе, и кто отвечает. Кубковым матчем с «Зенитом» в этом году можно было заканчивать. Тем более, если календарь позволяет перенести матчи, — сказал Смолов.

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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