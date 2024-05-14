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Сегодня, 18:47

Смолов завел свой Youtube-канал и записал подкаст с Ковальчуком

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов завел свой Youtube-канал.

Футболист назвал канал Smol Talk. Раз в две недели на нем будут выходить ролики с участием Смолова и звездных гостей. Участником первого подкаста стал хоккеист Илья Ковальчук.

В текущем сезоне 34-летний форвард провел 32 матча за «Динамо», забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета этого года.

Ранее Смолов выступал за «Локомотив», «Сельту», «Краснодар», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». На его счету 16 голов в 45 матчах за сборную России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PcQyciIeI1E
Илья Ковальчук
Федор Смолов
Футбол
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