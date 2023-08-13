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Сегодня, 21:25

Смолов раскритиковал «Арену Химки»: «Там все тоскливо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, на каких плохих стадионах ему приходилось играть.

— Вы сказали, что не бывает плохих стадионов. Вы в Эйбаре не были?

— Не был, кстати. Но я был в Химках, в Оренбурге. Мне не страшно. Мне не нравится «Арена Химки». Там все тоскливо.

— Почти домашний стадион для вас.

— Да, к сожалению, был одно время. Туда сложно добираться. Туда болельщикам тяжело ехать. Транспортная доступность ужасная. Поле там очень маленьких размеров.

— А что думаете о поле в Воронеже?

— Год назад я там играл. Кажется, что на одном поле три разновидности газона. В штрафной одно покрытие, в другой части поля другое.

— Они специально так делают?

— Не знаю. Но даже, если и специально, то почему нет? Команда хочет добывать очки и оставаться в РПЛ. В игре нет товарищей. Если помните, то «Атлетико» не поливал поле и не подстригал траву перед матчем против «Барселоны». Если «Атлетико» так себя вел, то почему «Факел» не может?

Ранее нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что получил травму из-за поля на стадионе «Факела» в Воронеже.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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