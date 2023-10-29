Смолов заявил, что готов стать отцом

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы.

— Готовы к тому, чтобы стать отцом?

— Мне кажется, что готов. На самом деле, все уже на месте решится. Надеюсь, что да. Буду стараться быть хорошим отцом.

— Волнительно?

— Мне — не особо. Волнительно в позитивном ключе.

— А Карине?

— Карине посложнее.

— Имя уже придумали?

— Да.

— Насколько изменилась жизнь после свадьбы?

— Эмоционально сильно изменилась. Раньше очень сильно мое настроение, эмоциональное состояние зависело от того, что происходило в футболе. Это распространялось на близких мне людей. Сейчас все гораздо спокойнее. Все неурядицы спокойно воспринимаешь. Это лучше. Это тебя не дестабилизирует. Потому что тебе есть за что переживать.

— Рождение ребенка повлияет на продолжение карьеры?

— Сложно ответить. Надеюсь, что нет.

— Многие говорят: «Если бы мне сказали несколько лет назад, я бы не поверил». А вы бы поверили?

— Мне 33, конечно, поверил бы.

5 июня Смолов женился на Карине Истоминой. Его супруга является моделью, блогером и диджеем, также она ведет YouТube-канал «Справиться проще», где с экспертом обсуждает проблемы ментального здоровья.