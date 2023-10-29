Смолов заявил, что готов стать отцом

Сегодня, 20:18
Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы.
— Готовы к тому, чтобы стать отцом?
— Мне кажется, что готов. На самом деле, все уже на месте решится. Надеюсь, что да. Буду стараться быть хорошим отцом.
— Волнительно?
— Мне — не особо. Волнительно в позитивном ключе.
— А Карине?
— Карине посложнее.
— Имя уже придумали?
— Да.
— Насколько изменилась жизнь после свадьбы?
— Эмоционально сильно изменилась. Раньше очень сильно мое настроение, эмоциональное состояние зависело от того, что происходило в футболе. Это распространялось на близких мне людей. Сейчас все гораздо спокойнее. Все неурядицы спокойно воспринимаешь. Это лучше. Это тебя не дестабилизирует. Потому что тебе есть за что переживать.
— Рождение ребенка повлияет на продолжение карьеры?
— Сложно ответить. Надеюсь, что нет.
— Многие говорят: «Если бы мне сказали несколько лет назад, я бы не поверил». А вы бы поверили?
— Мне 33, конечно, поверил бы.
5 июня Смолов женился на Карине Истоминой. Его супруга является моделью, блогером и диджеем, также она ведет YouТube-канал «Справиться проще», где с экспертом обсуждает проблемы ментального здоровья.